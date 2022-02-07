Petrol fiyatlarında yukarı hareket devam ediyor

ABD'nin İran'a yönelik bazı yaptırımları gevşetmesi, ABD ile İran'ın Viyana müzakerelerde daha fazla İran petrolünün piyasaya dönmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varabilecekleri umutlarını artırsa da bu petrol fiyatlarında yükselişin önüne geçemedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için yeterli askeri yığınak seviyesine ulaştığı yönündeki ABD iddialarının yarattığı tedirginlik, OPEC+ üyelerinin artırılan üretim kotalarını karşılayacak üretim seviyelelerini yakalayamamaları petrol fiyatlarına destek veriyor.

ICE'de Brent petrolü bu sabah 94 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından Cuma gününe göre 29 cent artışla 93,56 dolar seviyesinden işlem görüyor.