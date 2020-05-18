Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

18 Mayıs 2020

OPEC+'nın üretim kısıntısı anlaşmasının yürürlüğe girmesi, Suudi Arabistan'ın Haziran ayında OPEC+ anlaşmasındaki taahhütüne ek olarak üretimi 1 milyon varil daha kısacağını ifade etmesi ve buna gelen destek açıklamaları uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesine destek veriyor.



ABD petrol stoklarının korkulan kadar hızlı artmamasının ve talepteki kademeli toparlanmanın da destek verdiği yukarı hareket sonrasında Brent petrolünün varil fiyatı 33,89 dolar/varil seviyesini gördü.



Brent petrol bu sabah saatlerinde cuma gününe göre 1,04 dolar artışla 33,54 dolar/varilden işlem görüyor. NYMEX'de işlem gören ABD ham petrolü de 1,31 dolar artışla 30,74 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. ABD ham petrolü bugünkü yükselişle birlikte 13 Mart tarihinden sonra ilk kez 30 doları gördü. Bu süreçte ABD ham petrolü 21 Nisan'daki vade değişiminde -40 doları görmüştü.