Petrol, iki yılın zirvesinde yükselişini sürdürüyor

ABD-İran ilişkilerine dair haber akışı, petrol fiyatlarındaki yükseleşe destek oluyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in, Viyana'da yarın yapılacak dolaylı görüşmelerde İran'ın nükleer anlaşmaya dönüşü konusunda bir anlaşma olsa bile İran'a yüzlerce ABD yaptırımının daha yıllarca yürürlükte kalacağı sözleri petrol fiyatlarını yükseltti.

İran petrolünün küresel pazarlara dönüşünün bazı piyasa katılımcılarının ve İran'ın öngördüğü kadar hızlı olmayacağı değerlendirmelerine yol açan Blinken açıklaması sonrasında ICE'de Brent petrolünü varil fiyatı bugün 72,83 dolar seviyesini gördü. Gün ortasına doğru petrol fiyatları bir miktar gevşedi. Saat 12:00 itibarıyla ağustos vadeli brent petrolü düne göre 34 cent artışla 72,56 dolar seviyesinde deişlem görüyor. Temmuz vadeli ABD ham petrolü de 70,43 dolar düzeyinde.

Tüm zamanların zirvesi 146 dolar, tarihi dip -40 dolar

Brent petrolün varili son olarak 10 Mayıs 2019 tarihinde bu seviyeler görüşmüştü. Öte yandan 73,35 doların geçilmesi durumunda ise brent petrol fiyatları 32 ayın zirvesine ulaşmış olacak. Brent petrol fiyatları 2008 krizinde 146 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini görmüştü. Pandeminin hemen başında talebin neredeyse sıfırlanması nedeniyle petrol fiyatları geçen yıl nisan ayındaki vade değişim döneminde sembolik olarak da olsa - 40 dolara kadar gerilemişti.

"70 doların üzerinde kalması önemli"

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan petrol fiyatları analizinde fiyatların 70 dolar sınırının üzerinde kalmasının önemli olduğu vurgulandı. Analizde şu ifadeler yer alıyor:

"ABD’den gelen açıklamalarda İran ile nükleer program konusunda anlaşmaya varılsa bile birçok yaptırımın uygulanmaya devam edileceğine yönelik mesajlar verilmesi olası bir anlaşma durumunda İran petrolünün uluslararası pazara çıkmasının hızlı olmayacağını göstermesi petrol fiyatlarının yukarı yönlü eğilimini korumasını sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında sık sık vurguladığımız gibi 70 doların üzerinde kalındıkça fiyatların destek bulmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Kaldı ki, aşılamaların yoğunluğu ve ekonomilerin yeniden açılması gibi unsurların da lehte çalışmayı sürdüreceğini tahmin ediyoruz."

Artan talep fiyatlara destek oluyor

Commerzbank analistleri, ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da petrol talebinin hızla toparlanmakta olmasının petrol fiyatlarına destek verdiğini ifade ediyorlar.

Piyasa katılımcıları, Brent petrolünün 72,71 dolar/varil direncini kırması halinde fiyatın 73,50 dolar/varile kadar gidebileceğini ifade ediyorlar. Buranın üzerinde ise 74,47-75,55 dolar/varil aralığı bulunuyor. Brent petrolü için ilk destek ise 71,62 dolar/varil.