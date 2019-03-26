Petrol ithalatı ocakta arttı

26 Mart 2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Ocak Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 48,14 artışla 2 milyon 187 bin tona yükseldi.

Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 726 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 381 bin tonla İran ve 291 bin tonla Nijerya izledi.

Motorin ithalatı ise ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,75 azalışla 695 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,39 artarak 3 milyon 87 bin tona çıktı.

Kaynak: AA