Petrol ithalatında artış eğilimi devam ediyor

10 Mayıs 2018

Türkiye'nin petrol ithalatındaki artış eğilimi geçen yıl da devam etti. Toplam petrol ürünleri ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,43 artarak 42 milyon 653 bin ton oldu. En fazla ithalat İran, Rusya ve Irak'tan yapıldı.

Toplam petrol ithalatındaki en büyük kalem olan ham petrol ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3,24 artarak 25,7 milyon tona yükseldi. Motorin ithalatı ise yüzde 8,67 artışla 13,5 milyon ton olarak gerçekleşti.

Akaryakıt fiyatlarında yüzde 30'un üzerinde artış

Benzin ve motorin fiyatları 2017'de uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak Türkiye'de de değişim gösterdi.

Buna göre, vergisiz bayi satış fiyat ortalaması yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz benzin için 2,08 lira iken bu rakam motorinde 2,12 lira olarak gerçekleşti. 2016'da vergisiz bayi satış fiyat ortalaması yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz benzin için 1,57 lira, motorinde 1,56 lira seviyesindeydi.

Böylece, uluslararası fiyatların etkisiyle 95 oktan kurşunsuz benzinin fiyatı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 32,5, motorinin fiyatı ise yüzde 35,9 artmış oldu.

Üretimde lider İzmit Rafinerisi

Geçen yıl en çok akaryakıt üretimini ise 11,5 milyon ton ile Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi gerçekleştirirken, onu 8,2 milyon tonla Tüpraş İzmir Rafinerisi ve 2,9 milyon tonla Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi izledi.

Geçen yıl Türkiye'nin toplam petrol ihracatı önceki yıla göre yüzde 4,06 artışla 10 milyon tona yükseldi. Bu ihracatın yüzde 57,21'ini rafinerici lisans sahipleri, yüzde 31,47'sini ihrakiye teslim lisansı sahipleri ve yüzde 11,31'ini dağıtıcı lisansı sahipleri oluşturdu.

Türkiye, 2016'da 40 milyon ton, 2015'te 39,6 milyon ton, 2014'te 32,6 milyon ton ve 2013'te de 18,6 milyon ton petrol ithal etmişti.

Kaynak: AA