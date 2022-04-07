Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun(EPDK) Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin "Lisansların Sona Ermesi ve İptali" başlıklı 17'nci maddesine bir bent eklendi.

Eklenen bent halinde lisansların sona ermesi hallerine "Lisans sahibinin vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetini ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde," eklendi.