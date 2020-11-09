"Petrol talebi 2-3 sene içinde günlük 100 milyon varile ulaşabilir"
Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, petrol talebinin 2-3 sene içinde toparlanarak günlük 100 milyon varile ulaşabileceğini açıkladı.
Bir sanal konferansta konuşan Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, COVID-19 salgını etkisiyle düşen petrol talebinin 2-3 sene içinde toparlanarak günlük 100 milyon varile ulaşabileceğini duyurdu.
Gelecek 10-15 yıllık dönemde petrol talebinin yüksek kalacağını öngören Sorokin, hava taşımacılığı sektörünün de 2 sene içinde tamamen toparlanmış olacağını ifade etti.
Sorokin ayrıca, petrol sektörü yatırımlarının azalması sebebiyle küresel tedarikin yakın gelecekte talebe yetişemeyeceğini söyledi.