"Petrolde 100 dolarlık fiyat mümkün”

Varil başına fiyatın 90 dolar aralığına doğru ilerlediğine işaret eden McNally, “Petrolün varil başına 100 doları görmesi tamamen mümkün. Petrol fiyatları bir şüphe ve şüphecilik duvarını tırmanıyor" dedi.

Petrol tüccarlarının bugüne kadar Rus arzında önemli bir düşüş olmamasına odaklandığını hatırlatan McNally, petrol piyasasının “makro bir mayın tarlasında dans ettiği”- ne dikkat çekti.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) temmuz ayına ilişkin küresel petrol piyasası raporu açıklandı. Rapora göre, dünyada günlük petrol üretimi geçen ay, bir önceki aya göre 910 bin varil azalarak, 100 milyon 900 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Küresel petrol üretimin bu yıl geçen yıla göre günlük 1.5 milyon varil artışla 101.5 milyon varil olacağı tahmin ediliyor: "2024'te ise küresel arzı günlük 103 milyon varil olacak."