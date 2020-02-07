Petrolde arama ve üretim yerlileşecek

07 Şubat 2020

Mehmet KAYA

Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda yeni bir adım daha atılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrolde arama ve üretim süreçlerinde kullanılan teknoloji, ekipman ve çözümlerin yerlileştirilmesi için harekete geçti.

Arama ve üretim sırasındaki ihtiyaçların yerli tedarikçilerden karşılanması amacıyla Türkiye Petrol Endüstrilerinde Milli Teknolojiler Çalıştayı (PEMT) yapılacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Çalıştay’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak. “Biz, bize yeteriz” sloganıyla düzenlenen Petrol Endüstrilerinde Milli Teknolojiler Çalıştayı (PEMT), 10 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Fatih ve Yavuz’a yerli destek

PEMT yerli tedarikçileri ile TPAO’yu bir araya getirecek. Çalıştay’da varılacak işbirliğine yönelik temaslar sayesinde petrol arama ve üretimi alanındaki yerlileştirme çalışmalarının ete kemiğe bürünmesi hedefleniyor. TPAO’nun amacı, çalıştay kapsamında yapılması planlanan işbirlikleri ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’a da yerli teknoloji, çözüm ve ekipman tedariği sağlamak.

Arama ve üretimde altın yıl

Enerji Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Türkiye açısından 2019 yılı, petrol arama ve üretiminde son 30 yılın en yoğun dönemi olarak kayıtlara geçti. Türkiye 2019’da 121 kuyuda 34 kule ile kara sondajı gerçekleştirirken Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle de beş derin deniz sondajını tamamladı. Türkiye’nin milli petrol arama ve üretim şirketi TPAO 2019’da günlük 50 bin varil petrol üretim hedefini aşarak son 20 yılın yurtiçi üretim rekorunu kırdı. TPAO, yurtiçi ve yurtdışı toplam petrol üretiminde ise 150 bin varil ile tarihinin en yüksek günlük üretimini gerçekleştirdi.