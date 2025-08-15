Petrolde gözler Trump-Putin zirvesinde: Fiyatlar kritik görüşme öncesi geriledi

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde düşüş gösterdi.

Perşembe günkü yükselişin ardından piyasalarda gözler, Rusya’nın enerji akışlarını yeniden şekillendirebilecek Trump-Putin görüşmesine çevrildi.

Brent ham petrolü yüzde 0,42 düşüşle 66,56 dolardan, Batı Teksas petrolü (WTI) ise yüzde 0,52 gerileyerek 63,63 dolardan işlem gördü. WTI, bir önceki seansta yaklaşık yüzde 2 artış kaydetmişti.

Analistlerden uyarı: Yaptırımlar akışları değiştirebilir

MUFG analisti Soojin Kim, ABD’nin OPEC+’nın ikinci büyük üreticisi olan Rusya’ya yönelik yaptırımlarında olası değişikliklerin küresel enerji piyasalarını etkileyebileceğini belirtti. Kim, “Ukrayna savaşıyla aksayan ticaret akışları yeniden şekillenebilir; zira Rusya, Çin ve Hindistan’a indirimli satışlara giderek daha fazla bağımlı hale geliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Arz fazlası ve talep belirsizliği baskı yapıyor

Petrol piyasalarında, yaptırımların yanı sıra büyük bir arz fazlası beklentisi ve küresel talep görünümündeki belirsizlikler de fiyatlar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor.