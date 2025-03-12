Petrolde karışık seyir! Dolar zayıfladı, stoklar ve tarifeler endişe yaratıyor

Petrol fiyatları, Çarşamba günü zayıflayan doların desteğiyle yükseliş kaydederken, küresel ekonomik büyümeye dair artan endişeler ve ABD'de petrol stoklarının beklentilerin üzerinde artması fiyatların daha fazla yükselmesini engelledi.

Brent petrol, gün içinde 70 dolar seviyesini test ettikten sonra yüzde 0,6 artışla 69,97 dolardan işlem görürken, Batı Teksas petrolü (WTI) ise 43 sentlik (yüzde 0,65) artışla varil başına 66,68 dolara yükseldi.

Ekonomik belirsizlikler fiyatları sınırlıyor

ANZ Kıdemli Emtia Stratejisti Daniel Hynes, küresel ekonomik görünümdeki zayıflamaya rağmen petrol fiyatlarının direnç gösterdiğini belirterek, “Bu, ham petrole yönelik kısa vadeli talebin güçlü kaldığını gösteriyor” dedi.

Phillip Nova'da kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva ise doların zayıflamasının petrolü desteklediğini ancak bunun geçici olabileceğini ifade etti. “Dolardaki gevşeme, küresel ekonomik yavaşlamanın aşağı yönlü baskısına karşı koyuyor, ancak bu kısa ömürlü görünüyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, API verilerinin ABD’de ham petrol stoklarının beklenenden fazla arttığını göstermesi de petrol fiyatlarındaki yükselişi frenleyen faktörlerden biri oldu.

Gümrük vergileri ve piyasa duyarlılığı

Petrol piyasasında, ABD hisse senedi fiyatlarındaki sert düşüşler de etkisini hissettiriyor. Salı günü Wall Street’te aylardır görülen en büyük satış dalgası yaşanırken, yatırımcılar ABD'nin ithalat tarifelerini artırma planlarının küresel ekonomiye olumsuz etkileri olabileceğinden endişe duyuyor.

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Bugünkü seansta hafif bir sıçrama olmasına rağmen genel piyasa duyarlılığı kırılgan kalmaya devam ediyor” dedi. Yeap, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve ABD büyümesine yönelik kaygıların petrol piyasasında yukarı yönlü hareketi sınırladığını belirtti.

Uzmanlar, petrol piyasasının kısa vadede doların hareketine ve ABD'deki ekonomik verilere duyarlı olacağını vurgularken, uzun vadede küresel büyüme dinamiklerinin ve arz-talep dengelerinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.