Petrolde Suudi Arabistan depremi: Varil fiyatı bir günde yüzde 2,85 düştü, 70 doları gördü

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan, üretimi artırma kararı aldı. Ayrıca ülke varil başına 100 dolar gayri resmi fiyat politikasından da vazgeçti. Bu haberlerin ardından petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaşandı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,85 düşüşle varil başına 70,83 dolara geriledi. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü yüzde 2,8 düşüşle varil başına 67,73 dolara düştü. Suudi Arabistan'ın üretim artışı planı, fiyatlardaki bu gerilemenin temel nedeni olarak gösteriliyor.

Öte yandan ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azaldı. ABD'nin günlük ham petrol üretimi ise 14-20 Eylül haftasında 9 bin varil artarak 13 milyon 620 bin varile yükseldi.