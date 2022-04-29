Petronas, Myanmar'daki gaz projesinden çekildi

Şirketten yapılan açıklamada, projede Myanmar kamu şirketi Myanma Oil & Gas Enterprise'ın yüzde 20,5, Japon Nippon Oil Exploration'ın yüzde 19,3 ve Tayland firması PTTEP International şirketlerinin yüzde 19,3'lük paya sahip olduğu belirtildi.

Petronas, projedeki payını kime devredeceğine dair bilgi paylaşmadı.

Petronas, Avustralyalı Woodside, Fransız Total ve Amerikan Chevron'un ardından Myanmar'daki operasyonlarından çekilme kararı alan son enerji firması oldu.

Söz konusu şirketler, seçilmiş Aung San Suu Çii yönetimini deviren askeri yönetimin insan hakları ihlallerinden endişe duydukları gerekçesiyle ülkedeki operasyonlarını durdurma kararı almıştı.

Etik kaygıların yanı sıra ABD ve diğer Batılı ülkelerin askeri yönetime uyguladığı ekonomik yaptırımlar, Myanmar'daki yatırım ve operasyon imkanlarını zorlaştırıyor.

Myanmar'daki açık deniz sahasından çıkarılan gaz, Yadana gaz sahasından boru hattıyla Tayland'a ulaştırılıyor.