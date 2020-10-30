Polat Enerji, Göktepe RES’i yıl sonunda devreye alacak

30 Ekim 2020

Erkan ÇAKAN

Polat Enerji’nin Yalova’da kurduğu rüzgar santralinin 3,5 MW’lık ilk türbininin kurulumu tamamlandı. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Göktepe’de ilk etap enerji üretimini yılsonuna kadar devreye almayı planladıklarını bildirdi. Polat, “110 MW kapasiteli bu santralimiz, yılda 344 GWh enerji üretecek. 2022 yılının ikinci yarısında tam kapasiteyle çalışmasını hedefliyoruz” dedi. Gayrimenkul, madencilik, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Polat Holding, enerji alanında yatırımlarını hızlandırıyor.

Göktepe RES projesine yaklaşık 140 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Adnan Polat, “Hayata geçireceğimiz 110 MW kapasiteli bu rüzgar santralimiz, yıllık 344 GWh enerji üretecek. 2022 yılının ikinci yarısına kadar da yatırımı tamamlayarak tam kapasite çalışmasını hedefliyoruz” dedi. Polat, “Odak noktamız rüzgar ve güneş enerjisi. Bu alanda Polat Enerji ve AP Enerji şirketlerimizle faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi yatırımcısı konumunda olan Polat Enerji’nin rüzgar kurulu gücü, Türkiye rüzgar kurulu gücünün yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor. Yenilenebilir enerji santrallerinde yıllık 1,6 milyar kWh elektrik üreten Polat Enerji, yaklaşık 500 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılıyor” açıklamasını yaptı.

Birçok farklı şehirde toplam 9 santrallerinin bulunduğunu ifade eden Adnan Polat, “Soma RES, Geycek RES, Poyraz RES, Seyitali RES, Cıngıllı GES, Menemen GES, Yeni Foça GES, Ege RES, Göktepe RES’le birlikte santrallerimizde toplam kurulu gücümüz 713,5 MW” diye konuştu. SOMA RES’in 288,1 MW kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük RES’i olduğunu belirten Polat, Geycek RES’in ise 168 MW kurulu gücüyle, Türkiye’nin en büyük dördüncü RES’i olduğu bilgisini verdi.

Yerli Katkı Teşviği önemli katkı sunuyor

‘Yerli Katkı Teşviği’ sayesinde rüzgar türbinlerinin kanat, kule ve jeneratörlerinin Türkiye’de üretildiğini belirten Polat, “YEKDEM ile yenilenebilir enerjide önemli bir noktaya gelindi. 2020 sonrasında yenilenebilir enerji projelerinin finanse edilebilirliğini sağlayacak bir sabit fiyat alım garantisinin belirlenmesi yatırımların hız kesmeden devam etmesini sağlayacak” dedi.