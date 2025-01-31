Pompa fiyatına yansıdı: Motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak motorine indirim yapıldı. 86 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Motorinin litre fiyatına, 31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 86 kuruşluk indirim geldi. LPG ve benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Peki, 31 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 46.45 TL

LPG litre fiyatı: 26.49 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.34 TL

LPG litre fiyatı: 25.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.82 TL

Motorin litre fiyatı: 47.12 TL

LPG litre fiyatı: 26.39 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47.19 TL

Motorin litre fiyatı: 47.50 TL

LPG litre fiyatı: 26.24 TL