Prof. Dr. Ahmet Kasım Han: LNG fiyatları yeni gaz yatırımlarını baskılıyor

03 Eylül 2020

MEHMET KARA

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Türkiye’nin Karadeniz’de keşfettiğini duyurduğu doğalgaz rezervini, bunun Türkiye ve bölgeye olası etkilerini değerlendirdi. Bulunan gazın sembolik değerinin, keşfedildiği açıklanan miktardan çok daha önemli olduğunu belirten Kasım Han, “Çünkü bu keşif, Türkiye’nin kendi gemileriyle sondaj yapmaktaki kararlılığını ortaya koydu. Yani Karadeniz’de bulunan gaz, Türkiye’nin bu alanda yaptıklarından bir sonuç elde etme konusundaki çabasının bir teyididir” dedi.

Açıklanan 320 milyar metreküplük rezervin ciddi bir potansiyel göstergesi olduğunu ifade eden Kasım Han, “Tam miktarının ne olduğuna dair yorum yapmak için erken. Gönül ister ki bu miktar artsın” diye konuştu. Açıklanan miktarın, Türkiye’nin 6-7 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak bir rezerve işaret ettiğini anlatan Ahmet Kasım Han, “Türkiye büyük gaz piyasasına sahip bir ülke. Ama açıklanan gaz rezervi dünya piyasasını dönüştürücü bir rol oynayamaz” ifadelerini kullandı.

Dünyada nasıl karşılandı?

“Yapılan bu keşif dünyada da ilgi gördü, not edildi” diyen Kasım Han şöyle devam etti: “Açıklanan miktar şu anda dünyada büyük yankı uyandıracak bir seviye değil. Çünkü ilk kuyunun açılışı 20 Temmuz, açıklamanın yapıldığı tarih de 21 Ağustos. Bu biraz hızlı. Bunun kesinleştirilebilmesi için rezerv bölgesinin değişik noktalarından en az iki kuyu daha açılıp daha sonra da devam edilmesi lazım ki miktarın tam olarak ne olduğunu bilebilelim.”

Dünyanın her yerinde hidrokarbon rezervleri bulunduğunu ifade eden Ahmet Kasım Han, “Mesele kaynakların varlığı değildir, o gün dünya piyasalarında geçerli fiyat seviyelerinden çıkarılmasının ekonomik olup olmamasıdır” dedi. Deniz tabanının 1200 metre altındaki rezervin çıkarma maliyetinin önemine vurgu yapan Ahmet Kasım Han, dünyada LNG arzı arttıkça gaz fiyatlarının baskı altında kaldığını hatırlatarak “Bunun en önemli sonuçlarından biri uzun dönemli yatırımları daha az çekici kılması. Bu nedenle bunun fizibilitenin de isabetli şekilde yapılması gerekir” diye konuştu.

KARADENİZ’DE ‘REZERV KİMİN’ TARTIŞMASI YOK



Ahmet Kasım Han, Türkiye’nin Karadeniz’e kıyı ülkelerle münhasır ekonomik bölge sınırları konusunda hiçbir tartışmasının bulunmadığını belirtti. Bu nedenle rezervlerin hangi ülkeye ait olduğu konusunda bir sorun yaşanmayacağını anlatan Han “Hiç mi sorun yok, var. Rusya Kırım’ı ilhak edince Ukrayna’ya ait alana da el koymuş oldu. Ama Kırım’ın ilhakını kimse tanımadığı için Türkiye açısından bir şeyi değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.



“ŞEHİR EFSANELERİNİ BİTİRDİ”



Türkiye’nin gaz ve petrol konularında heyecanlı bir kamuoyuna sahip olduğunun altını çizen Ahmet Kasım Han “Efsaneler hep boldur. Şurada bulundu, burada keşfedildi ama yabancılar kapattı vs. Karadeniz’de geçmişte de derin sondaj kuyuları açıldı ve bunlar yabancılar tarafından yürütüldü. Ama artık bu sefer yerli imkanlarla yapılmış bir keşiften söz ediyoruz. Bunun sonucuyla ilgili olarak en azından bu tür tartışmalar olmayacak” diye konuştu.

İTHALAT FATURAMIZ TAKSİT TAKSİT DÜŞER



Ahmet Kasım Han, Türkiye’nin keşfettiği doğalgazı bir an önce çıkarmayı hedeflediğini hatırlatarak “2023 çok iddialı bir hedef. Umut edeyim ki tutturulabilsin. Bu tür projelerde hayata geçme süresi 4-5 sene. Hemen çıkarabilsek bile hepsini bir anda arz etmeyeceğiz. Türkiye’nin gaz faturasını azaltıcı etkisi taksit taksit gelecektir” diye konuştu.

AVRUPA-RUSYA GAZ İLİŞKİSİNE ETKİ ETMEZ



Ahmet Kasım Han, Rus gazına bağımlılığını azaltmak isteyen Avrupa Birliği ülkelerinin, Karadeniz’deki doğalgaz keşfine nasıl yaklaştığı sorusuna “Şu anda Avrupa Birliği bir şey söylemez. Bulunan gazın tamamı üretime dönse bile onları (Avrupa) ilgilendirecek, Rusya’ya bağımlılıklarıyla ilgili etki yaratacak bir miktar değil” karşılığını verdi