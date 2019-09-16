Propilen üretimi için propan alımında ÖTV sıfırlandı

16 Eylül 2019

Polipropilen Üretim Tesislerindeki Propilen Üretiminde Kullanılan Propan Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Tutarının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sıvılaştırılmış propanın, propilen üretiminde kullanılmak için tesliminde ÖTV tutarı sıfır olacak.

Uygulama ekim ayı başından itibaren yürürlüğe girecek.

Polipropilen nerelerde kullanılır?

Otomotiv sanayinde kullanılan parçalardan, tekstil ve gıda paketlemesine değin oldukça geniş kullanım alanı bulunan termoplastik bir polimerdir. Monomer propilenin polimer hale getirilmesi ile elde edilen polipropilen kimyasal solventlere (asit ve bazlar) karşı aşırı derecede dirençlidir.

Polipropilen (PP) ya da polipropen ambalaj ve etiketleme, tekstil (örneğin halat, termal iç çamaşırı ve halı), kırtasiye, plastik parçalar ve yeniden kullanılabilir kap çeşitleri, laboratuvar ekipmanı, hoparlör, otomotiv parçaları ve polimer banknotlar gibi birçok uygulamada kullanılan bir termoplastik polimerdir. Propilen monomerinden elde edilen polipropilen çoğu solvent, baz ve aside karşı dayanıklı ve alışılmadık şekilde dirençli bir polimerdir.