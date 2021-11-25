PÜİS: Akaryakıtta fiyat artışı biz de istemiyoruz

Mehmet KARA

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, “Akaryakıt zamlarından bayiler de çok olumsuz etkileniyor. Kesinlikle fiyat artışı yapılmasını biz de istemiyoruz” dedi.

PÜİS Başkanı İmran Okumuş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı haberlerine ilişkin yaptığı açıklamaya destek veren bir açıklama yaptı.

"EPDK suistimale göz yummaz"

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş şunları söyledi: “Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşuyor. Son günlerde meydana gelen zamlar tamamen petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlardan kaynaklanıyor. Kaldı ki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor ve herhangi bir suiistimal varsa gerekli müdahaleleri yapıyor.”

"Bayinin fiyata etkisi yok"

İmran Okumuş, akaryakıt bayilerinin fiyat oluşumunda herhangi bir yetkileri bulunmadığını vurgularken “Dolayısıyla akaryakıt zamlarıyla da hiçbir ilgileri yoktur. Akaryakıt yapılan zamlar bayileri de olumsuz etkiliyor. Her zamda bayilerin işletme sermayeleri biraz daha eriyor. Ayrıca karlarımız sabit bir rakam olduğu için, her fiyat artışında karlarımız oransal olarak düşüyor. Yani maliyetimiz artarken, karımız düşüyor ve zaten çok cüzi olan kazancımız daha da azalıyor. Dolayısıyla fiyat artışlarından en çok bizler olumsuz etkileniyoruz” diye konuştu.

Özel Tüketim Vergisi sıfırlanınca...

Fiyat artışlarının vatandaşa asgari düzeyde yansıtılması için devletin 60 milyar TL'yi aşan bir vergiyi almadığını kaydeden İmran Okumuş, “Ancak akaryakıt fiyatlarındaki Özel Tüketim Vergisi’nin sıfırlanması ile birlikte petrol ve döviz kurundaki hareketler doğrudan fiyatlara yansımaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Yakıt satmayanı anında görürüz”

PÜİS’in 15 Bölge Başkanlığı, 81 ilde İl Başkanlığı, 922 ilçede ise İlçe Başkanlığı bulunduğunu anlatan Okumuş şöyle devam etti: “Fiyat artışlarında herhangi bir akaryakıt istasyonunda vatandaşlarımıza akaryakıt satılmazsa bunun bilgisi bize hemen ulaşır. Biz de bunun gereğini hemen yerine getirip o istasyon hakkında gerekli işlemlerin yapılması için girişimlerde bulunuruz. Ülkemizin hiçbir yerinde akaryakıt kıtlığı yoktur. Yurdumuzun en ücra kasabasından metropollerine kadar faaliyet gösteren 13 bini aşkın akaryakıt bayisi gece gündüz demeden yılın 365 günü açık olan istasyonlarında vatandaşlarımıza hizmet veriyor.”

“Kaos algısı yaratmayalım”

"Bu ülke hepimizin” diyen İmran Okumuş açıklamasını şu ifadelerde tamamladı: “Yokluk, kıtlık, kaos algısı yaratacak açıklamalardan hepimizin kaçınması gerekir. Her zaman devletinin yanında olan ve her koşulda tüketicilere en üst düzeyde hizmet veren meslektaşlarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum.”