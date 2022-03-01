Putin, OPEC+ zirvesi öncesi Abu Dhabi Veliaht Prensi ile görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC+'nın yarın yapacağı toplantı öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri konumundaki Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, Putin ile Veliaht Prens küresel enerji piyasasında istikrarın desteklenmesini ele aldılar. İki liderin de OPEC+ arz anlaşmasına bağlılıklarını teyit ettikleri ifade edildi.

Kremlin, Vileaht Prens'in Rusya'nın ulusal güvenliğini savunma hakkı olduğunu söylediğini açıklarken, BAE'den görüşmeye ilişkin açıklama gelmedi.

Yarın yapılacak OPEC+ toplantısında, günlük üretimin 400 bin varil artırılması politikasına Nisan ayında da devam edilmesinin kararlaştırılması bekleniyor.