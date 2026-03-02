QatarEnergy, "askeri saldırılar" nedeniyle LNG üretiminin durdurdu

QatarEnergy, Ras Laffan ve Mesaieed’deki tesislerine yönelik askeri saldırıların ardından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve bağlantılı ürünlerin üretimini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Ras Laffan ve Mesaieed sanayi şehirlerinde QatarEnergy'e ait işletme tesislerine yönelik askeri saldırılar nedeniyle LNG ve bağlantılı ürünlerin üretimini durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, QatarEnergy'nin tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerine önem verdiği ve mevcut en güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Katar Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan yazılı açıklamada, İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Mesaieed bölgesinde bir elektrik santraline ait su deposunu, diğerinin ise Ras Laffan Sanayi Şehri'nde Katar Enerji'ye (QatarEnergy) ait bir enerji tesisini hedef aldığı belirtilmişti.