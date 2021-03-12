Rafineriler hızlanarak stokları eritecek

Reuters enerji analisti John Kemp, bu rafinerilerdeki işlemelerin artmasının beklendiğini, bunun da vadeli petrol fiyatlarını artırarak vade makasını açtığını ifade etti. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre, küresel petrol piyasalarında arz fazlasından arz açığına dönüş en şiddetli olarak ABD’de hissedildi. Stoklar çoğunlukla geçen ay Teksas'ta yaşanan soğuk hava ve elektrik kesintilerinin neden olduğu rafinerilerdeki aksaklıkların bir sonucu olarak, ABD’de stoklar 5 Mart’la biten haftada 1,28 milyar varile yükseldi. Bu son beş yıl ortalamasının yüzde 1 üzerinde bir düzey. Ham petrol stokları son beş yıl ortalamasının yüzde 6 üzerine yükselirken, yakıt stokları ise son beş yıl ortalamasının yüzde 2 altına geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), salgının etkisinin grup ve müttefikleri için pazarı desteklemede etkili olması sebebiyle petrol talebindeki toparlanmanın yılın ikinci yarısına odaklanacağını söyledi. OPEC aylık raporunda 2021 yılında günlük petrol talebi öngörüsünü, geçtiğimiz aya göre yüzde 6,5’e denk gelen, 5,89 milyon varil artırdığını açıklarken, 2021 yılı için günlük petrol talebini günlük 96,3 milyon varile yükseltti. OPEC ayrıca üretim kısıntılarını nisan ayında da devam ettireceğini açıklamıştı.

Suudi tesislere saldırının ardından 13 ayın zirvesini gören Brent sekiz haftadır yükselişten sonra Cuma günü TSİ 16:45’te Brent petrol yüzde 0,16 düşüşle varil başına 69,54 dolardan, ABD hafif petrolü (WTI) ise yüzde 0,1 düşüşle 65,96 dolardan işlem görüyor.