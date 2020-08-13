RES devi yatırım atağında

13 Ağustos 2020

MEHMET KARA

Geçmişi 1958 yılına dayanan GÜRİŞ Grubu, inşaat, endüstri, enerji ve turizm alanlarında faaliyet gösteriyor. Enerji Günlüğü MW100 Türkiye’nin En Büyük Elektrik Üreticileri Listesi’nde 895 MW’lik kurulu gücüyle 23’üncü sırada bulunan GÜRİŞ Grubu, aynı çalışmaya göre 581 MW’lik kurulu gücüyle en büyük rüzgâr santrali işletmecisi konumunda. Grup, jeotermal elektrik santralleri alanında da 210 MW’lik kurulu gücüyle ilk sırada bulunuyor.

En etkili enerji oyuncularından

GÜRİŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve GÜRİŞ İnşaat CEO’su Müşfik Yamantürk, Grubun enerji yatırımları konusunda DÜNYA’nın sorularını cevapladı. GÜRİŞ’in faaliyet gösterdiği sektörlerde Türkiye’nin önde gelen oyuncuları arasında yer aldığını vurgulayan Yamantürk, şöyle konuştu: “Bugün GÜRİŞ, 100’ü aşkın projeye imza atarak, 30’u aşkın iştirak ve 7000’i aşkın personele sahip bir Holding’in önderliğini yapıyor. GÜRİŞ Holding olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda olduğu gibi enerji alanında da sektörün etkili oyuncuları arasındayız. Yenilenebilir enerji alanlarından jeotermal, rüzgar ve hidroelektrik enerji santrallerine yaptığımız yatırımlar ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasına yardımcı oluyoruz.”

En büyük RES işletmecisi

GÜRİŞ’in elektrik üretim portföyünün yenilenebilir kaynaklara dayalı olduğunu ifade eden Yamantürk “Şu ana kadar yenilenebilir enerji sektöründe rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik santral yatırımları yaptık. Halen ikisi yurtdışında toplam 24 rüzgar enerji santralimiz mevcut” dedi. Türkiye’de yaklaşık 895 MW’lik kurulu güce sahip olduklarını belirten Yamantürk, “Türkiye’de rüzgâr enerjisinden elektrik üreten oyuncular arasında toplamda 581 MW’lik üretim kapasitesiyle ilk sırada yer alıyoruz. Toplam 210 MW’lik yedi adet jeotermal elektrik santralimiz var. Altı adet hidroelektrik santralimiz ise toplam 104 MW kurulu güce sahip” diye konuştu.

Yenilenebilir yatırımlarına devam

Genel Müdür Müşfik Yamantürk, GÜRİŞ’in Kosova ve Ukrayna’daki 62 MW’lik iki rüzgar santrali ile birlikte yurt dışındaki en büyük Türk rüzgar santralı yatırımcısı konumunda olduğunu da belirtti. Yedi JES, altı HES ve 11 RES’in yanına yenilenebilir kaynaklara dayalı yeni santraller eklemek üzere “hız kesmeden” yatırımlarına devam ettiklerinin altını çizen Yamantürk şöyle konuştu: “Amacımız Yenilenebilir Enerji sektöründe lokomotif olmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tekniği doğru yapılmış santrallara sahip olmasını sağlamaktır. Yatırım yaparak hem istihdam sağlıyoruz hem de ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltıyoruz. 63 yılın verdiği tecrübe ve bilgi birikimimizi ülkemiz için kullanmaktan gurur duyuyoruz.”

120 MW'lik RES, 50 MW'lik JES yolda

Müşfik Yamantürk, GÜRİŞ’in Aydın Germencik’teki 50 MW EFE 8 jeotermal elektrik santrali (JES) ile Bursa’daki 120,4 MW’lik Yuvacık rüzgar elektrik santrali (RES) kurulum çalışmalarının devam ettiğini anlattı. Koronavirüs salgınından yenilenebilir enerji sektörünün de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Yamantürk şöyle konuştu: “Çin ve Avrupa ülkelerinden ekipman tedariklerinin durması, jeotermal enerji yatırımcısı, finansman sağlayıcılar ve ekipman tedarikçilerini birinci derecede etkiledi. Sekteye uğrayan tedarik zinciri nedeniyle sahadaki çalışmalar ciddi şekilde aksadı.”

YEKDEM'de ek süre beklentisi

Müşfik Yamantürk, COVID-19 yüzünden yaşanan aksaklıkların YEKDEM’den yararlanmak üzere planlanan yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretim projelerinin işletmeye girme son tarihi olan 31 Aralık 2020’ye yetişmesine engel olacağına dikkat çekti. Yamantürk, “Bu durumda yatırımcılar ciddi problemlerle karşı karşıya kalacak. Fakat devletimizin bu süreçte kurulumu devam eden projelere mücbir sebep nedeniyle 6-8 ay ek süre verebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

EHİL OLMAYAN FİRMALARIN HATALARI SEKTÖRE ZARAR VERİYOR



GÜRİŞ İnşaat Genel Müdürü Müşfik Yamantürk, jeotermal arama ve üretim yatırımlarına son dönemlerde ciddi yerel tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Maalesef konunun ehli olmayan firmaların yaptığı hatalar sektöre zarar veriyor. Biz 1992 yılından beri gerek Ar-Ge, gerekse yurtdışı mühendislik firmaları ile beraber çalışarak jeotermal sektöründe uzmanlaşmış bir firmayız. Biz mühendislik çalışmalarımızı işe başlamadan önce çok detaylı hazırlar ve tüm detayları ile çözüm odaklı olarak işlerimizi tamamlarız. Çevre mevzuatlarına uygun olarak çalışmalarımızı yapar, tüm yönetmelik ve kanunlara uygun olarak hareket ederiz."



YENİLENEBİL! ENERJİDE ALIM FİYATI GARANTİSİ DEVAM ETMELİ



Bankaların yenilenebilir enerji projelerini finanse edebilmesi için kurulacak tesislere en az 10 yıl süreyle dolar veya Euro cinsinden kilovatsaat başına alım garantileri sağlanması gerektiğini belirten GÜRİŞ Holding Başkanı Müşfik Yamantürk "Aksi takdirde yatırımlar devreye giremez ve Türkiye'nin cari açığını düşürecek projeler hayata geçmemiş olur. Ayrıca unutulmamalı ki, YEKDEM sürecinden yararlanarak hayata geçirilen projeler, destek dönemi sonunda serbest piyasaya çalışıp, enerji arz güvenliğini sağlayacaktır" dedi.

"YERLİ EKİPMAN DESTEĞİ SANTRAL KURANA VERİLMELİ'



GÜRİŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Müşfik Yamantürk, enerji alanındaki yerli ekipman desteklerinin santral yatırımcılarına mı yoksa doğrudan ekipman üreticilerine mi verilmesi gerektiği konusundaki soruya şu karşılığı verdi: "Enerji alanındaki yerli ekipman desteklerinin santral yatırımcılarına verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yatırımlarımız yerli destekler vasıtasıyla fizıbıl hale gelebiliyor. Aynı zamanda yerli ekipman üretimine verilecek destekler sayesinde Türkiye'de sanayi yatırımı ve istihdam artıyor."



GÜRİŞ'İN ELEKTRİK ÜRETİMİ NASIL SEYREDİYOR?



Müşfik Yamantürk'ün verdiği bilgiye göre GÜRİŞ Enerji Grubu bu yılın ilk altı ayında 1 milyar 717 milyon kWh elektrik üretti. Geçen senenin aynı döneminde bu miktar 1 milyar 650 milyon kWh seviyesindeydi. Yeni yatırımlarla birlikte her sene üretimi daha da arttırdıklarını anlatan Yamantürk "Geçtiğimiz 2019 yılında toplam 3 milyar 120 milyon kWh elektrik üretmiştik. 2020 planımız 3.3 milyar kWh elektrik üretmek" dedi.