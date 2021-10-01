RES üretimi eylülde HES'i geride bıraktı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, Eylül ayı boyunca gerçekleşen ulusal elektrik tüketimi yıllık bazda yüzde 0,33 artışla 27,33 TWh düzeyine yükseldi.

Verilere göre, 2020 yılı Eylül ayında bu rakam 27,23 TWh seviyesinde idi. Eylül ayı boyunca gerçekleşen günlük ortalama elektrik tüketimi ise 910.865 MWh olarak kaydedildi.

TEİAŞ verilerine göre, Eylül döneminde ülke genelindeki tüm kaynaklardan yıllık yüzde 0,64 artışla 27,57 TWh elektrik üretildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 27,40 TWh olarak belirlenmişti. Verilere göre, Eylül döneminde tüm ulusal kaynaklardan günlük ortalama

919.154 MWh elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Tüm Eylül dönemi boyunca termik santrallerden 19,84 TWh elektrik üretilerek toplam üretimin yüzde 71,95'i karşılandı. Bu dönemde günlük ortalama termik santral üretimi ise 661.339 MWh düzeyinde gerçekleşti.

TEİAŞ verilerine göre, Eylül döneminde tüm hidrolik kaynaklardan 2,85 TWh elektrik üretilirken, günlük ortalama üretim seviyesi ise 94.964 MWh düzeyinde kaydedildi. Hidrolik kaynakların Eylül ayı toplam elektrik üretimindeki payı ise yüzde 10,33 olarak gerçekleşti.

Verilere göre, Eylül döneminde günlük ortalama 95.101 MWh elektrik üreten rüzgâr enerji santrallerinden (RES) toplam 2,85 TWh üretim gerçekleştirildi. Bu santrallerin Eylül ayı toplam elektrik üretimindeki payı ise yüzde 10,34 olarak kaydedildi.