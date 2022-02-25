RES ve GES yatırımları 4. bölge teşviki alacak

Hüseyin GÖKÇE - Mehmet KAYA

Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karar’da değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bu kararın Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararında yapılan değişiklikle, daha önce Enerji Bakanı tarafından duyurulan, lisanssız RES ve GES yatırımlarının 4. bölge teşviklerinden yararlanmasına yönelik uygulama gerçekleşmiş oldu. Böylece, 1., 2. ve 3. bölgede bulunan bütün sanayiciler lisanssız olarak yaptıkları GES ve RES yatırımlarında 4. bölge teşviklerinden yararlanacak. Alt bölgelerde yani 5 ve 6. bölgede olanlar ise kendi bölgelerinin teşviklerinden yararlanacaklar.

Yatırımlar hız kazanacak

DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Genel Sekreteri Berke Aygün, düzenlemenin sanayi kuruluşlarını hedefl ediğini vurguladı. Bu düzenlemeyle yatırım yapmak isteyenler açısından olumlu bir adım atıldığını kaydeden Aygün, sanayici ve yenilenebilir enerji yatırımcıları arasında yatırım ve finansmana yönelik yeni sözleşme modellerinin mevzuata dahil edilmesi halinde yatırımların daha da hızlanacağını vurguladı.

Hangi ithalat teşvik dışı kaldı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlarda destekleme unsurlarını yeniden belirledi. Buna göre, güneş enerjisi santral (GES) yatırımlarında teşvikli ithalat dışında bulunan güneş enerjisi panellerine, güneş enerjisi paneli taşıyıcı konstüriksiyon sistemleri de eklendi. Ayrıca, lisanssız rüzgar enerjisi santrallerinde (RES) bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler, teşvik imkanlarından yararlanamayacaklar.

Otomotiv yatırımcısına gümrük vergisiz ithal ticari araç izni

Teşvik sisteminde otomotiv yatırımcısına gümrük vergisiz ticari araç ve hibrit araç veya elektrikli araç ithalat izni sürprizi yapıldı. Buna göre, hibrit ve/ veya elektrikli otomobil ya da ticari araca yönelik 100 bin kapasiteli ek veya yeni yatırım yapılması durumunda, teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarının yüzde 20’si gerçekleşmesi şartıyla ilave kapasitesinin yüzde 2,5’i kadar ve motor hacmi 2500 santimetreküpe kadar otomobil veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithali izni verildi. Ayrıca, yıllık 100 bin adet araç üretimi yapmaya yönelik yeni veya tevsi yatırımı devam edenler, yine sabit yatırımın yüzde 20’sini tamamlamak şartıyla motor hacmi 1600 santimetreküpe kadar gümrük vergisiz araç ithal edebilecek. Yatırım belgesinde motor üretimi de söz konusuysa motor üretim kapasitesinin yüzde 15'i kadar daha silindir hacmi 1600 santimetreküpe kadar olmak üzere ilave otomobil ithal edilebilecek.

Kullanılmış makine-teçhizat sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararına göre, daha önce teşvik belgesine dahil edilemeyen KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine teçhizat ithalatında, yine KDV istisnası ve gümrük vergisi olmadan ithal edilebilecek ancak bu kez sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek. Böylece bu türdeki makine ve teçhizat ithalatından doğan tutarlar, yatırım indirimi vb. genel teşvik hesaplamalarına esas tutara dahil olması sağlandı. Kararda yapılan bir başka değişiklikle proje bazında verilen faiz veya kar payı desteği üst sınırları, 5'inci ve 6'ncı bölgedeki imalat yatırımları için belirli şartlar altında yükseltildi. Buna göre, imalat sanayi kapsamında olmak, İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi kapsamında KGF tarafından teminat verilen TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemlerinde faiz veya kar payı üst sınırı bir kat olabilecek. Düzenleme 29 Haziran’dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

6 ay içinde tamamlanmalı

Teşvikli yatırımlarda yatırım tamamlandıktan sonra tamamlama vizesi başvurusu yapmaya da süre kısıtı getirildi. Buna göre 6 ay içinde tamamlama vizesi için başvuru yapma zorunluluğu getirildi. Süre içinde başvuruyu yapmayanlara bildirim gerçekleştirilecek, iki ay içinde yine başvuru olmazsa teşvik belgesi iptal edilecek. Destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, sadece diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sübvansiyonlu kredi desteğinden veya yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlandıkları halde faiz veya kar payı alabilecek. Bu arada, teşvik belgeli imalat sanayiine yönelik yatırımlarda bina inşaatlarına KDV iadesinin süresi uzatıldı. Buna göre 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek binainşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanacak.