"RES’lere 5.2 cent destek yeter"
Borusan EnBW Enerji CEO’su Mehmet Acarla, türbin teknolojisindeki gelişmeler maliyetleri aşağı çekse de, yeni rüzgar santrali yatırımları için kWh başına 5.2 cent’lik fiyat alım garantisinin gerekli ve yeterli olacağını söyledi.
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