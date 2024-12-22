Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma

Buna göre, Antalya'da Antalya DGES elektrik üretim tesisinin, Diyarbakır'da Cemre Depolamalı GES (Saves Depolamalı Diyarbakır GES) elektrik üretim tesisinin ve Kırşehir'de Mucur EDT GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla bilgileri ilgili kararlarda yer alan taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait "154 kV (Osmanca-Karasu) Brş.N-Melen Enerji İletim Hattı"nın 21-27 numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile Yozgat'ta bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV R3-Yozgat-1 RES TM-Çekerek Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.