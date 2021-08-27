RES’ten elektrik üretimi son 10 ayın en düşüğünde

Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) verilerine göre, 26 Ağustos Perşembe günü rüzgar enerji santrallerinden (RES) 17,322 MWh elektrik üretilerek 17 Kasım 2020 tarihinden bu yana en düşük seviye kaydedildi. Bu rakam, 17 Kasım 2020'de 12,247 MWh olarak gerçekleşmişti.

Verilere göre, 1-26 Ağustos arası dönemde günlük ortalama RES üretimi 92,534 MWh düzeyinde gerçekleşti. Perşembe günü ithal kömür yakıtlı termik santrallerden 203,710 MWh elektrik üretildi. Bu rakamın üzerine en son 6 Şubat'ta 204,065 MWh'lik üretim ile çıkılmıştı.

TEİAŞ verilerine göre, 26 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen ulusal elektirk üretimi ve tüketimi ise sırasıyla 1.066.236 MWh ve 1.061.072 MWh düzeylerinde kaydedildi.