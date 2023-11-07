Riyad ve Moskova, petrol arz kısıtlamasını sürdürecek

Riyad günlük ham petrol üretimini 1 milyon varil azaltırken Moskova da OPEC+ ülkeleriyle daha önce yapılan kesintilere ek olarak ihracatı 300 bin varil azaltıyor.

Petrol fiyatları varil başına 86 dolara yükseldi

Suudi Basın Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Suudi Arabistan, önümüzdeki ay üretim miktarlarını gözden geçirecek ve "kesintiyi uzatmayı, kesintiyi derinleştirmeyi ya da üretimi artırmayı" değerlendirecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da yaptığı ayrı bir açıklamada, Suudi Arabistan'ın gelecekteki üretim politikasına ilişkin yorumlarını yineledi. Açıklamalarının ardından petrol fiyatları yükseldi.

İran petrolüne yönelik daha sert ABD yaptırımları gelip gelmeyeceği de yatırımcıların takibinde. Dün sabah ICE'de Brent ham petrolü 85.55 dolar/varile kadar çıktı. Şu sıralarda da geçen cuma gününe göre yüzde 1,26 artışla 85.96 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolü yüzde 1.43 artışla varil başına 81.66 dolar oldu.

"Neom ve Ukrayna Savaşı için petrol geliri şart"

Bloomberg Economics'e göre Suudiler, Neom olarak bilinen fütüristik şehir ve yerel spor franchise'ları için yüksek profilli futbolcular ve golfçüler satın almak gibi pahalı projeleri finanse etmek için petrol fiyatlarının 100 dolara kadar yükselmesine ihtiyaç duyabilir. Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmek için petrol gelirlerine ihtiyaç duyuyor. 23 ülkeden oluşan OPEC+ koalisyonunun tamamı 26 Kasım'da 2024 yılı politikalarını gözden geçirmek üzere bir bakanlar toplantısı düzenleyecek.