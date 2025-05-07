Romanya, Türkiye'den günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ithal edecek

Romanya, enerji alanındaki ilk ikili mutabakat zaptı kapsamında Türkiye’den özellikle kış aylarında günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ithal edecek. Anlaşma, tedarik güvenliğini güçlendirmeyi ve Türk altyapısına erişimi mümkün kılmayı hedefliyor.

Burduja, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Doğal Kaynaklar Zirvesi’ne Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın davetiyle katıldığını belirterek, görüşmelerin ardından taraflar arasında enerji sektörünü kapsayan kapsamlı bir mutabakat zaptına imza atıldığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, Romanya’ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatı yapılabilecek. Bu iş birliği, özellikle Romanya'nın iç tedarik kapasitesinin teknik sınırlamalar nedeniyle yetersiz kaldığı dönemlerde Türk doğal gaz altyapısına erişim imkânı sağlayacak.

Romanya, yerel üretimi sayesinde doğal gaz ithalatına düşük seviyede bağımlı bir profil sergilese de, yoğun tüketim dönemlerinde ek kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Burduja, imzalanan zaptın tedarik güvenliği açısından önemli bir adım olduğunu ve bölgesel enerji iş birliklerinin gelecekte daha da derinleşeceğini vurguladı.