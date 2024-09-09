Rosatom'un geliri geçen yıl 2,5 trilyon rubleye çıktı

Rosatom tarafından yayımlanan raporda, şirketin küresel faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Rus şirketin 60'dan fazla ülkede proje yürüttüğüne işaret edilen raporda, yurt dışındaki toplam portföy büyüklüğünün geçen yıl 127,1 milyar dolara çıktığı belirtildi.

Rosatom'un gelirlerinde geçen yıl güçlü bir artış yaşandığının vurgulandığı raporda, "Şirket geliri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 45,6 artarak 2,5 trilyon rubleye çıktı. Buna ağırlıklı olarak nakliye, uranyum içeren ürünler ve zenginleştirme hizmetleri, elektrik ve diğer enerji kaynaklarının satışı sayesinde ulaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

Raporda, şirketin doğanın korunmasına yönelik harcamalarının da geçen yıl yüzde 17,7 artarak 29 milyar rubleye çıktığı kaydedildi.