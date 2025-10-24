Rosneft ve Lukoil yaptırımları petrol piyasasını sarstı

ABD’nin Rosneft ve Lukoil şirketlerine yönelik yeni yaptırımları, küresel petrol arzında sıkıntı yaşanabileceği endişelerini artırdı. Bu gelişme, perşembe günü petrol fiyatlarının yüzde 5’in üzerinde sıçrama yapmasına yol açtı.

Bugün ise piyasalarda hafif bir düzeltme yaşanıyor. Brent ham petrolü yüzde 0,45 düşüşle 65,69 dolar, ABD Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolü ise 33 sent düşüşle 61,43 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD yaptırımları küresel arzı tehdit ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın kararıyla getirilen yaptırımların hedefinde, Rusya’nın enerji sektörünün iki devi Rosneft ve Lukoil bulunuyor. Bu iki şirket, küresel petrol üretiminin yüzde 5’inden fazlasını oluşturuyor.

Yaptırımların ardından, Çinli devlet petrol şirketlerinin kısa vadede Rus petrolü alımlarını askıya aldığı, en büyük deniz yoluyla Rus petrolü alıcısı olan Hindistan’ın ise ithalatlarını keskin biçimde azaltmasının beklendiği bildirildi.

Uzmanlardan değerlendirme: Hindistan risk altında

Enerji analiz şirketi Rystad Energy’den Janiv Shah, yaptırımların özellikle Hindistan’a yapılan petrol akışlarını risk altına soktuğunu belirtti.

Shah, Çinli rafinerilerin ise alternatif kaynaklara erişim imkânı ve stok seviyeleri sayesinde bu durumdan daha az etkilenebileceğini ifade etti.

OPEC’ten denge mesajı

Kuveyt Petrol Bakanı, OPEC’in piyasada oluşabilecek herhangi bir arz açığını karşılamak için üretim kesintilerini geri almaya hazır olduğunu açıkladı.

Bu açıklama, fiyatlarda yaşanabilecek sert dalgalanmaların sınırlanmasına katkı sağladı.

Putin’den Sert Tepki: Dostça olmayan eylem

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yaptırımlarını “dostça olmayan bir eylem” olarak nitelendirdi.

Putin, yaptırımların Rus ekonomisini “önemli ölçüde etkilemeyeceğini” savunarak, Rusya’nın küresel enerji piyasasındaki rolünün stratejik önemini vurguladı.