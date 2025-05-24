Rubio ve Barzani'den Washington'da enerji ve yatırım zirvesi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Mayıs’ta Washington’da Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD ile IKBY arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, enerji yatırımları ve bölgesel istikrar konuları ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce tarafından yapılan açıklamada, görüşmede doğal gaz üretimi, ticaretin derinleştirilmesi ve yatırım fırsatlarının masaya yatırıldığı belirtildi.

Rubio, Irak'ın enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak projelerde ABD şirketleriyle yapılan anlaşmaların tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu projelerin IKBY'nin ekonomik kalkınmasına ve bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığını dini ve etnik azınlıkların korunması oluşturdu. Rubio, ABD’nin bu konudaki hassasiyetini yineleyerek, azınlık grupların güvenliğinin sağlanmasının bölgesel barış ve insan hakları açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Rubio ayrıca, ABD’nin Irak’la ilişkilerinde IKBY’yi kilit bir ortak olarak gördüğünü ifade etti. Washington yönetiminin IKBY’nin siyasi ve ekonomik yapısının güçlendirilmesi yönündeki kararlı desteğini sürdüreceğini belirtti.