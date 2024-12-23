Rus enerji devi Gazprom duyurdu: Çin’e doğal gaz akışında tarihi zirve!

Rus enerji devi Gazprom, 20 Aralık tarihinde Çin’e Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden yaptığı günlük doğal gaz sevkiyatında yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Şirket, rekor seviyedeki akış miktarını net bir şekilde paylaşmasa da, tedariklerin China National Petroleum Corp. (CNPC) ile yapılan sözleşme yükümlülüklerini aştığını belirtti.

Daha önceki rekor geçildi

Gazprom, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 7 Aralık’ta ulaşılan önceki rekor seviyenin geride bırakıldığını duyurdu. Şirket ayrıca, bu ayın başlarında günlük 38 milyar metreküplük tasarım kapasitesine eşdeğer seviyede sevkiyat yapıldığını ifade etti.

Çin ve Rusya arasında büyüyen enerji iş birliği

Bloomberg’in Çin’in gümrük verileri ve Rusya Ekonomi Bakanlığı’nın fiyat tahminlerine dayanan hesaplamalarına göre, Rusya 2024 yılının Ocak-Kasım döneminde Çin’e yaklaşık 29 milyar metreküp boru hattı gazı tedarik etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lık bir artışı temsil ediyor.

Aynı dönemde Gazprom’un Avrupalı müşterilere yaptığı boru hattı gaz teslimatları ise yaklaşık yüzde 14 artış göstererek 28 milyar metreküpe ulaştı. Ukrayna ve Türk Akımı boru hatları üzerinden gerçekleştirilen bu teslimatlar, Avrupa ile enerji ticaretinin de istikrarlı şekilde devam ettiğini gösteriyor.

Sibirya’nın gücü: Bölgesel enerji dengelerini değiştiriyor

Sibirya’nın Gücü boru hattı, Çin ile Rusya arasındaki enerji iş birliğinin en önemli sembollerinden biri olarak dikkat çekiyor. Günlük sevkiyat kapasitesini giderek artıran bu boru hattı, Çin’in artan enerji ihtiyacını karşılamada kilit bir rol oynarken, Rusya için de Asya pazarına erişimi güçlendiriyor.

Enerji ilişkileri derinleşiyor

Rusya ve Çin arasındaki enerji iş birliği, bölgesel ve küresel enerji dengelerini etkileyerek stratejik bir önem kazanıyor. Uzmanlar, Gazprom’un Sibirya’nın Gücü boru hattı aracılığıyla gerçekleştirdiği bu rekor tedarikin, iki ülke arasındaki uzun vadeli enerji ilişkilerini daha da pekiştirdiğini vurguluyor.