Rus LNG’si yaptırımlar sonrası dümeni Asya’ya çevirdi

Rusya’nın Arctic LNG 2 tesisinden sevkiyat yapan birkaç sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri, yaptırımların ardından yönünü Asya pazarlarına çevirdi.

Bloomberg’in gemi takip verilerine göre Iris ve Voskhod adlı tankerler, haftalarca süren rölantinin ardından 15 Ağustos’ta Kuzey Denizi Rotası’ndan Asya’ya doğru yola çıktı. Geçtiğimiz hafta ise iki tanker daha Asya’ya hareket etti.

Rus enerji şirketi Novatek PJSC tarafından yönetilen Arctic LNG 2, Moskova’nın Avrupa’ya boru hattı satışlarını kaybettikten sonra Asya’ya açılma stratejisinin merkezinde yer alıyor. Kremlin, bu tesisle birlikte 2030’a kadar LNG ihracatını üç katına çıkarmayı hedefliyor.

Her ne kadar tesis Haziran ayında yeniden yüklemelere başlamış olsa da şu ana kadar hiçbir kargo ithalat terminallerine boşaltılmadı. Bu durum, Asya’ya yönlendirilen kargoların alıcı bulup bulamayacağına dair belirsizlikleri artırıyor.

Gelişme, ABD’nin Rus enerjisine yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığı ve ateşkes görüşmelerinin sürdüğü hassas bir döneme denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile son görüşmesini “son derece verimli” olarak nitelendirirken, Washington yönetimi Çin gibi enerji alıcılarına doğrudan baskı yapmaktan geri durdu.

Arctic LNG 2 ile bağlantılı olduğu belirtilen dört tanker, büyüyen bir “gölge filo”nun parçası olarak öne çıkıyor. Bazı gemilerin sahipliklerinin gizlenmesi için yönetim firmalarının birçok kez değiştirildiği ifade ediliyor.