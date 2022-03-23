Rusya, dost olmayan ülkelere gazı Ruble ile verecek

Rusya, açıkça olmasa da dolaylı yollardan Rus enerji tedariğini zorlaştıran adımlar atmaya başladı.

Interfax haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü yaptığı açıklamada Rusya’nın doğalgazı, Rus varlıklarını dondurarak Moskova’nın güvenini yok eden “dosthane olmayan” ülkelere ruble karşılığında satmaya başlayacağını duyurdu. Putin hükümete ve merkez bankasına bir hafta içinde ruble ile Rusya’dan doğalgaz alımı yapacak ülkelerin ruble ile ödeme yapması için gerekli operasyonel hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

"2 ay sürebilecek onarım"

Öte yandan küresel petrol piyasalarına günde Rus petrolünü taşıyan Caspian Pipeline Consortium üzerinde fırtınadan zarar görmüş yükleme tesislerinde “2 ay sürebilecek” bir onarım çalışması başladı. Rus haber ajansı Tass’a göre Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı açıklamasında çalışmanın günde 1 milyon varil petrol sevkiyatını engelleyeceğini belirtti.

Petrol fiyatları artışa geçti

Bu iki gelişme, Moskova’nın enerji tedariğini kısarak yaptırımlara misilleme yapmaya hazırlandığına ilişkin endişeleri tetikledi ve hem petrol hem doğalgaz fiyatlarında artışlar getirdi. Brent TSİ 16:33 itibariyle yüzde 4 artışla tekrar 120 doları aşarken, WTI da tekrar 113,90 dolara kadar çıktı. Avrupa gösterge doğalgazı ise ruble ile satış açıklaması ve petrol arzına yönelik endişelerle bugün TSİ 16:00 itibariyle tekrar yüzde 20’ye yakın sıçrayarak 119 Euro/kwh düzeyine kadar yükseldi.

Ruble açıklamaların ardından dolar karşısında yüzde 3 değerlenerek 103,55 düzeylerinden 100 düzeyine kadar geriledi.