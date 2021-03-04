Rusya: Petrol piyasaları için riskler var, ancak durum iyileşiyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, global petrol piyasası için riskler ve belirsizlikler konusunda endişeleri paylaştığını, ancak durumun iyileştiğini söyledi.
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Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Aleksander Novak, global petrol piyasası için riskler ve belirsizlikler konusunda endişeleri paylaştığını, ancak durumun iyileştiğini söyledi.
OPEC+ İzleme Komitesi'nde konuşan Novak, "Bugün duyduğum endişeleri kuşkusuz paylaşıyorum. Çok fazla belirsizlik ve risk vard. Bununla birlikte duruma baktığımızda bir yıl öncesine göre çok daha iyi" dedi.