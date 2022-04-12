Rusya, petrol verilerini paylaşmayı durdurdu

Interfax'ın haberine göre Rusya Enerji Bakanlığı petrol üretim ve ihracatına yönelik aylık raporları yayınlamayı durdurdu.

Habere göre Rusya Enerji Bakanlığı ve petrol üretim ve tüketiminin izlenmesinden sorumlu olan CDU TEK, aylık rapor yayınının durdurulması konusunda bilgi vermediler.

CDU TEK, Rusya'nın petrol üretim, tüketim, ihracat verilerini her ayın ikinci günü açıklıyordu. 2 Nisan'da yayınlanması gereken Mart ayı üretim ve ihracat rakamları kamuoşu ile paylaşılmadı.