Rusya rafinerilerine saldırı sonrası petrol fiyatlarında artış

Petrol fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Ukrayna’nın Rusya’nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, ham petrol ve akaryakıt ihracatını aksatarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu.

Londra ICE’de vadeli Brent petrolün varil fiyatı 36 cent artışla 67,35 dolara, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 37 cent yükselişle 67,08 dolara çıktı.

JPMorgan analistleri, Primorsk’a yapılan saldırıya dikkat çekerek, “Saldırı, uluslararası petrol piyasalarını bozma isteğinin arttığını gösteriyor ve bu durum fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada Rusya’ya yönelik yaptırım uygulamaya hazır olduğunu yineledi.

Trump, Avrupa’nın da ABD ile uyumlu hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Avrupa Rusya’dan petrol satın alıyor. Onların petrol almasını istemiyorum. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ancak Avrupa da benim yaptığım oranda yaptırımlarını sertleştirmek zorunda” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar ayrıca ABD’nin, Rusya’dan petrol alımları nedeniyle Çin’den yapılan ithalata ek gümrük vergisi taleplerini gündeme getirmesinin ardından Madrid’de başlayan ABD-Çin ticaret görüşmelerini de yakından takip ediyor.

Piyasaların gözü yarın başlayacak ve çarşamba günü sona erecek Fed faiz toplantısında olacak. Fed’in faiz kararı çarşamba akşamı TSİ 21.00’de açıklanacak.