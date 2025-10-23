Rusya yaptırımları sonrası Çin’den dev petrol stoku hamlesi

ABD’nin Rusya’ya yönelik son yaptırımları küresel enerji piyasasında endişe yaratırken, Çin enerji güvenliğini güçlendirmek için stoklarını rekor düzeyde artırdı.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Çin gümrük verileri bu yılın ilk 9 ayında ham petrol ithalatının yaklaşık yüzde 17’sinin Rusya’dan geldiğini gösteriyor. Analistler, bu ithalatın önemli bir kısmının ulusal rezervlerde depolandığını belirtiyor.

160 milyon varillik artış, 2020’den bu yana en yükseği

JP Morgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, Çin’in bu yılki petrol stoklarının –denizde depolanan petrol dahil– 160 milyon varil arttığını açıkladı.

Bu artış, 2020 yılında fiyatların kısa süreliğine negatif seviyelere indiği dönemden beri görülen en büyük stok birikimi oldu.

Kaneva, Çin’in toplam ham petrol stoklarının şu anda 1,25 milyar varil seviyesinde olduğunu, bu rakamın gelecek yıl 1,5 milyar varile ulaşabileceğini öngörüyor.

Rus petrolü Çin için stratejik fırsat

Uzmanlara göre, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Pekin için enerji tedarikinde önemli bir fırsat penceresi oluşturdu. Rus petrolü, küresel fiyatların altında satıldığı için Çin rafinerileri tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

Pekin yönetimi, bu avantajlı alımlarla hem enerji arzını çeşitlendiriyor hem de uzun vadeli stratejik rezervlerini güçlendiriyor.