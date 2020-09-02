Rusya'nın petrol üretimi ağustosta yüzde 12,9 azaldı

02 Eylül 2020

Rusya Petrol ve Enerji Sevkiyat Merkezi verilerine göre, Rusya'nın petrol üretimi ağustos ayında 41,7 milyon ton olarak açıklanırken, yıllık bazda düşüş yüzde 12,9 oldu.

Rusya'nın sene başından bu yana petrol üretimi ise geçen yıla göre yüzde 7,3 azalarak 346 milyon ton oldu.

Yapılan açıklamada, Rosneft, Lukoil ve Gazprom Neft şirketlerinin yıllık üretimleri sırasıyla yüzde 13,7, yüzde 14,8 ve yüzde 12 düştü.