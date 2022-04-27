Rusya'nın petrol üretimi yüzde 17 düşebilir

ABD, Rusya'dan petrol ithalatını yasaklarken, Batı ülkelerinin Rus bankalarına ve gemilerine yönelik yaptırımları, Rusya'nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol ticaretinde ciddi aksamaya neden oldu. Avrupa Birliği de Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklamayı düşünüyor.

Rusya Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Reuters tarafından görülen belgeye göre, Rusya'da 2021'de 524 milyon ton olan petrol üretimi 2022'de 433.8 milyon ila 475.3 milyon tona, yani günde 8.68-9.65 milyon varile düşebilir.

Rusya'nın petrol üretimi, bu seviyelere inmesi halinde 2003'ten bu yana en düşük seviyeye düşmüş olacak.

Savaşın sürdüğü Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlayan Rusya'nın petrol üretimi Mart'ta azalmaya başladı ve Nisan ortasına kadar yaklaşık yüzde 7.5 düşüş kaydetti. Uluslararası Enerji Ajansı yaptırımların etkilerinin Mayıs ayından itibaren görülmesinin beklendiğini belirtmişti.

Belgeye göre, Rusya'nın 2021'de 231 milyon ton olan petrol ihracatının 213.3 milyon ila 228.3 milyon tona, yani günde 4.27-4.57 milyon varile düşmesi bekleniyor.

Rusya Ekonomi Bakanlığı Reuters'ın sorularını yanıtlamadı.