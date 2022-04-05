Rusya'ya yeni yaptırım olasılığı petrolü yükseltti
Rusya'ya yeni yaptırımların gündeme gelmesi nedeniyle petrol fiyatları yüzde 1,5 civarı yükselişte.
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Petrol vadeli işlemleri, ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar planlaması nedeniyle kazancını sürdürdü.
Brent petrol vadeli işlemleri, yüzde 1,5 civarı yükselişte 109 doları aştı. Batı teksas vadeli işlemelri yüzde 1,6 artarak 105 doların üzerinde.
Her iki kontrat da erken Asya işlemlerinde kısa süre 2 dolar'dan fazla artış yaşadı.