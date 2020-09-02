"Rüzgar enerjisi, cari açığı kapatmada kritik role sahip"

02 Eylül 2020

Türkiye'nin Avrupa’da kurulu rüzgar gücünde yedinci, rüzgardan elde edilen TWh’ye göre ise dünyada ilk 10 arasında yer aldığına dikkat çeken Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, "94 farklı yatırımcı ülkemizdeki rüzgar enerjisine yatırım sağladı ve inşa halinde 53 adet RES bulunuyor. Yüzde 60-65 oranlarında yerliliğin sağlandığı rüzgar enerjisi sektörü, ülkenin cari açığını kapatmada kritik rol oynayabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin doğal kaynağı olan rüzgar enerjisinin son 10 yılda atılan adımlarla büyük gelişmeler göstermeye devam ettiğini belirten Aydın, Avrupa ve dünyada rüzgar enerjisi alanında önemli bir konuma kavuşan Türkiye rüzgar enerjisinin elektrik ihtiyacının 8,52’sini karşıladığını açıkladı. Büyüme trendi içerisinde olan her ülke gibi Türkiye’de de enerjiye olan talebin her geçen gün arttığına işaret eden Aydın, "Enerji talebini karşılayabilmek için de enerji ithalatı eş oranla büyüme gerçekleştiriyor ve karşılığında ülkeye yarattığı cari açık da büyüme gösteriyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında elektrik tüketim talebinde ciddi büyüme gerçekleştiren ülkeler arasında bulunuyor. Ülkenin enerji ve elektrik tüketim talebine karşılık verebilecek en doğal ve yenilenebilir enerjiler arasındaki en ucuz potansiyel kaynağı, rüzgar enerjisi." dedi.

İthal enerjinin ülke ekonomisine yarattığı negatif etkileri de hatırlatan Aydın, yüzünü rüzgara dönebilen Türkiye’nin son 10 yılda elde ettiği başarılarla gelecekte de hem ekonomik alanda hem de istihdam konusunda ciddi başarılara ulaşabileceğini söyledi.

"Rüzgar enerjisinde yerlilik, yüzde 60’ın üzerinde"

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgar enerjisinin fosil yakıtlara oranla sağladığı ekonomik ve verimlilik katkıları ciddi farklar yarattığına dikkat çeken Ali Aydın, bu alanda son 10 yılda gerçekleştirilen adımlarla rüzgar enerjisinde büyük gelişme kat eden Türkiye'nin rüzgar enerjisinde tam yerli ve milli stratejileri uygulayabildiğini aktardı. Elektrik üretim alanlarında en yüksek oranlarda yerliliğin rüzgar enerjisi alanında olduğunu belirten Aydın, rüzgar enerjisi alanında yüzde 60-65 oranlarında yerliliğin elde edildiğine dikkat çekti.