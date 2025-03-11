Rüzgar enerjisi kapasite artışında Türkiye'den büyük başarı! Avrupa'nın il üçündeyiz...

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope tarafından hazırlanan '2025-2030 İstatistikler ve Görünüm Raporu', geçen sene yapılan yeni kapasite kurulumu hakkında içerdiği rakamsal verilerle dikkat çekiyor.

Geçen yıl Avrupa'da 16,4 gigavatlık yeni kapasite kurulumu hayata geçirilirken, Türkiye 2024'te kapasitesine eklediği 1,3 gigavatlık rüzgar enerjisi kurulu gücüyle kıtanın karasal rüzgar enerjisi kapasite artışında üçüncü sırada yer aldı.

Almanya ve Finlandiya ilk iki sırada

Avrupa Birliği'nin kapasite kurulumları geçen yıl 12,9 gigavata ulaştı, bunun yaklaşık yüzde 90'ı karasal rüzgar enerjisi santralleri oldu. Adı geçen rapordan AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen yıl en yüksek karasal rüzgar kapasitesini sisteme dahil eden ülke 3,2 gigavat ile Almanya oldu. Almanya'yı 1,4 gigavatla Finlandiya, 1,3 gigavatla Türkiye, 1,1 gigavatla İspanya, 1 gigavat kapasite artışıyla Fransa takip etti.

Avrupa'nın toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl sonunda 285 gigavat olarak hesaplandı. Bunun 248 gigavatını karasal rüzgar santralleri, 37 gigavatını ise deniz üstü rüzgar santralleri oluşturdu. Geçen yıl Avrupa'da inşa edilen yeni karasal rüzgar santrallerinin beklenen kapasite faktörü yüzde 30-45, denizdeki rüzgar santrallerinin kapasite faktörü ise yaklaşık yüzde 50 olarak hesaplandı.

Türbin kurulumlarında 3. sıradayız

Avrupa'da 2025-2030 döneminde yaklaşık 186 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi projesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu dönemde Avrupa'daki yeni yatırımların yüzde 75'inin karasal rüzgar enerjisi santrallerinden oluşması hedefleniyor.

Öte yandan, karasal rüzgar enerjisi türbin kapasitesi geçen yıl 4,6 megavat olurken, deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin türbin kapasitesi ise ortalama 10,1 megavat olarak hesaplandı. Türbin kurulumlarında Almanya 644 türbinle ilk sırada yer aldı, bunu 387 türbinle Fransa, 272 rüzgar türbini ile Türkiye takip etti.