Rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aştı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinin (TÜREB), ocak-haziran dönemine ilişkin Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu yayımlandı.

Buna göre, COVID-19 salgını nedeniyle kısıtlamaların devam ettiği söz konusu dönemde rüzgar enerjisi santralleri elektrik talebini karşılamada önemli rol oynadı.

Bu dönemde, rüzgar enerjisi santrallerinde üretilen 13 milyon 751 bin 842 megavatsaat elektrik, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 9,22'sini oluşturdu.

Toplamda 926 megavatlık 24 rüzgar santralinin inşaat aşamasında olduğuna işaret edilen rapora göre, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü yılın ilk yarısında 1280 megavat artarak toplam 10 bin 585 megavat oldu.

İnşası süren santrallerde ilk 5 sırayı RT Enerji & Türkerler, Caba Grup, Erciyes Anadolu Holding, Ataseven Group ve Sanko Enerji paylaşıyor.