Rüzgâr enerjisinde tarihi zirve: Türkiye 15 bin 934 megavata ulaştı

2025 yılı boyunca devreye alınan 2 bin 141 megavatlık yeni kapasiteyle Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 15 bin 934 megavata ulaştı. Böylece rüzgar enerjisinde tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre, 2026 Ocak ayı itibarıyla ulaşılan bu seviye, rüzgar santrallerinin Türkiye’nin enerji arz güvenliğindeki önemini bir kez daha ortaya koydu. Yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışın önümüzdeki yıllarda da sürmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi üretimde zirvede

Bölgesel dağılımda Marmara Bölgesi 6 bin 968 megavat ile ilk sırada yer alırken, Ege Bölgesi 4 bin 495 megavat, İç Anadolu Bölgesi ise 1.733 megavat kurulu güçle Marmara’yı izledi. İller bazında İzmir, 2 bin 307 megavatlık kapasitesiyle liderliğini korudu. Çanakkale 1.556 megavat, Balıkesir 1.552 megavat, İstanbul 954 megavat ve Manisa 780 megavat ile öne çıkan diğer iller oldu.

2035 yılı hedefi 120 bin megavat

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, 2025’in yalnızca kapasite artışıyla değil, yatırım süreçlerini hızlandıran düzenlemelerle de öne çıktığını belirtti. Erden, “Süper İzin” uygulamasının bürokratik engelleri azaltarak projelerin daha hızlı ilerlemesini sağladığını ifade etti. Ayrıca YEKA RES-2025 yarışmalarının sektöre daha öngörülebilir bir yatırım ortamı sunduğunu vurguladı.

Erden, rüzgar ve güneş enerjisinde toplam kurulu gücün 40 bin megavatı aştığını hatırlatarak, 2035 yılına kadar bu kapasitenin 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bu doğrultuda her yıl ortalama 2 bin ila 2 bin 500 megavat yeni kapasite tahsisi planlanıyor.