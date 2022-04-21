Rüzgâr ihaleleri yine ertelendi

Mehmet KARA

Daha önce iki kez ertelenen, yenilenebilir kaynak alanları yönetmeliği kapsamında açılan ve 27 Nisan’ta yapılması beklenen, üzgâr enerji santrali (RES) bağlantı hakkı yarışmalarına başvurular bir kez daha ötelendi. Yerli ekipman kullanımının da ana kriterlerden biri olduğu 20 adet ihaleye başvurular 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

41 ili kapsayan yarışma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açılan YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yöntemi ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde yer alan Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT) Yöntemine göre yapılacak yarışmalar kapsamında toplam 850 MW’lik bağlantı kapasitesi tahsis edilecek. Söz konusu 20 yarışma kapsamındaki üzgâr santrali sahaları, toplam 41 ilin sınırlarında yer alıyor.

Başvurular elden yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, daha önce 12 Ekim 2021 tarihinde 10.00- 14.00 saatleri arasında yapılacağını açıkladığı ihaleyi önce 14 Aralık 2021 tarihine ardından da 27 Nisan 2022’ye ötelediğini duyurmuştu. 31 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.00-12.00 saatleri arasında yapılacak yarışmaların başvuruları, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim suretiyle yapılacak. Elden teslim dışında yapılan başvurular ile farklı tarih ve saatlerde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

2000 MW’lik yarışmalar iptal edilmişti

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı, YEKA RES3 yarışmalarının üçüncü ertelenmesini değerlendirirken, daha önce de 2000 MW’lik yarışmaların defalarca ertelendikten sonra iptal edildiğini hatırlattı. Kalaycı şunları söyledi.

Uzun vadeli takvim netleşmeli

“Bu tip ihale ertelemeleri, özellikle yabancı yatırımcı gözünde çok hoş karşılanmıyor. Bizim takvimlerimizi iyice netleştirip, tarihleri de kesinleştirip öyle ihale açmamız lazım. Ve ihaleler konusunda sadece bir adım sonrasını değil, önümüzdeki bir buçuk yıldaki tüm yarışma takviminin netleştirmeliyiz. Uzun vadeli bir takvim ortaya koyulması, özellikle yabancı yatırımcıların hazırlık yapması açısından çok önemli. Ve bu aynı zamanda ülkemizin enerji alanındaki hedefl erinin de görünür kılınması açısından da önemli.”

Yarışma kuralları değişmemeli

Alper Kalaycı, yarışmalar için belirlenen kriterlerin ve kuralların da kesinleştirilmesi gereğinin altını çizerken şu görüşleri dile getirdi: “Yarışmalarda kriter değişiklikleri yapılması da doğru değil. Bir futbol turnuvası düşünün, elemelerde, çeyrek finalde, yarı finalde kurallar neyse, işleyiş nasılsa finalde de öyle olsun ki, yarışmacılar yolda neyle karşılaşacaklarını, hangi kurala göre oynayacaklarını önceden bilsin ve ona göre hazırlansın. İki de bir kural ve prosedür veya yolda zeyilname ile kural değiştirmemek lazım. Onca yıllık tecrübemiz var, artık devamlı geçerli olacak kuralları net şekilde ortaya koyabiliriz.”

YEKA RES3 yarışma bölgeleri ve kapasiteleri (MWe)

Adıyaman: 40

Amasya-Samsun: 40

Ankara-Kırıkkale-Çankırı: 50

Artvin-Rize-Trabzon: 20

Bartın-Zonguldak-Karabük: 20

Batman-Mardin-Diyarbakır-Şanlıurfa: 40

Bayburt-Gümüşhane-Giresun: 40

Bilecik-Eskişehir-Kütahya: 70

Bingöl-Tunceli: 30

Bitlis-Muş: 30

Çorum-Kastamonu-Sinop: 50

Elazığ: 40

Karaman-Mersin: 70

Malatya: 80

Ordu: 40

Siirt-Şırnak-Hakkari: 30

Sivas: 40

Tokat: 40

Van: 30

Yozgat: 50