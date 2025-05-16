Rüzgar kurulu gücünde Avrupa’nın 6’ncısıyız

Ziya İPEK

Yenilenebilir kurulu gücü bakımından Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sırada yer alan ülkemizde, rüzgar enerjisi sektörünün en güncel verilerini içeren Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TÜREB), Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu açıklandı.

Rapor, ülkemizdeki rüzgar enerjisi kurulu gücü, üretim kapasitesi ve bölgesel dağılımın yanı sıra sektörün büyüme eğilimleri ve gelecek projeksiyonlarına dair önemli ayrıntılar sunuyor. Türkiye’nin toplam rüzgar enerjisi kurulu gücünün 14.000 MW’a yaklaştığını, 2024 sonu itibarıyla net kurulu gücün 13.792,50 MWm olduğunu anımsatan TÜREB Başkanı İbrahim Erden, 2024 yılı boyunca 1.310,07 MWm yeni rüzgar yatırımının sisteme dahil edildiğini kaydetti.

Geçen yıl ülkemizde üretilen elektriğin ortalama yüzde 11,34’ünün rüzgar enerjisinden sağlandığını vurgulayan Erden, Türkiye’nin Avrupa rüzgar enerjisi pazarında kurulu güç bakımından Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve İsveç’in ardından 6’ncı sırada yer aldığını açıkladı. Bu arada, raporda yer alan bilgilere göre Avrupa’da yıl boyunca 16,4 GW yeni rüzgar kapasitesi eklendi. Bu kapasitenin yüzde 84’ünü 13,8 GW ile karasal rüzgar, yüzde 16’sını 2,6 GW ile deniz üstü rüzgarı oluşturdu. Avrupa’nın toplam rüzgar enerjisi kapasitesi ise bu rakamlarla 285 GW’a ulaştı.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji geleceğini şekillendirmek için 2035’e kadar 120.000 MW gibi büyük bir hedef belirlediğini anımsatan TÜREB Başkanı İbrahim Erden, “Ülkemiz yılda 5 GW, 2035’te 48 bin MW’lık rüzgar gücü kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Bu vizyon doğrultusunda, sürdürülebilir enerji yatırımlarını artıracak, yenilikçi teknolojileri destekleyecek ve sektörümüzü daha da ileriye taşıyacağız.” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2035 yılı hedefi doğrultusunda atılacak adımların, sektörde büyük bir dönüşümü de beraberinde getireceğine vurgu yapan İbrahim Erden, 2024 yılının özellikle depolamalı rüzgar enerjisi santralleri (RES) projeleri açısından da hareketli bir yıl olduğunu anımsattı.

Önceki yıllarda tahsis edilen 19.000 MW’a yakın depolamalı RES projesi ile toplam RES proje stokunun 24.000 MW’ın üzerine çıktığını kaydeden Erden, “Kurulu güç açısından bölgesel dağılıma bakıldığında Türkiye’de en yüksek rüzgar enerjisi kapasitesi 6.000 MW’ın üzerinde olmak üzere Marmara Bölgesi’nde yer alıyor. Ege Bölgesi ise 4.000 MW’ı aşan kapasitesiyle ikinci sırada geliyor. En yüksek kurulu güce sahip şehirler sırasıyla İzmir, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve Manisa oldu. Depolamalı projelerin ülke genelinde dağılımına bakıldığında da en yüksek kurulu güce sahip şehirler Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Antalya ve Eskişehir olarak belirlendi.” dedi.

Yenilenebilir enerji entegrasyonu verimli olacak

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Süper İzin Kanunu dışında pek çok mevzuat düzenlemesinin de 2024 yılı boyunca takip edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Yenilenebilir projelerden yapı denetimin kaldırılması, orman izinlerinin sayısının azaltılması, TEA konusunda yeni bir protokol imzası ile süreçlerin hızlanması gibi olumlu adımları 2024 yılı boyunca takip ettik. Ümit ediyoruz ki kanunun da 2025 yılında yürürlüğe girmesi sonrası izin süreçlerinin de hızlı bir şekilde tamamlanabileceği depolamalı projeler, gelecekte yenilenebilir enerji entegrasyonunun daha verimli hale gelmesine büyük katkı sağlayacaktır.

Bu kanun ve ilgili düzenlemeler, Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşması açısından kritik bir dönüm noktası olabilir.” Bu arada, Türkiye’nin 2025 yılı mart ayı itibarıyla kurulu gücü 118 bin 185 megavata ulaştı. Bunun yüzde 60’ı yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Türkiye, 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkarmayı planladığı güneş ve rüzgar kurulu gücü için 80 milyar dolarlık yatırım yapacak. Ayrıca ülkemiz rüzgâr santrallerinde kule, kanat ve jeneratörde yüzde 70’in üzerinde yerlilik oranına ulaştı.