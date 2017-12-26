Rüzgarda 350 megavatlık kapasite tahsisi yapıldı

26 Aralık 2017

Rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ikinci günü tamamlandı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı toplam 370 megavat kapasiteli ihaleler için 108 firmanın başvurusu alındı.

İhalelerde en düşük teklif, Hatay bölgesi için verildi. Söz konusu bölge için verilecek 30 megavatlık ön lisansa yönelik 7 firmanın teklif dosyaları incelendi. Hatay bölgesinde kilovatsaat başına -1,83 dolar/cent teklif veren Böğürtlen Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'ye 30 megavat kapasite tahsisi uygun bulundu. Şirketin bu bölgede kuracağı santralin adı Böğürtlen RES olacak.

Malatya bölgesi için düzenlenen ihalede 11 şirket yarıştı. Toplamda 80 megavatlık kurulu güç için Tunna Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, kilovatsaat başına -1,81 dolar/cent teklif vererek 30 megavat kapasitenin sahibi oldu. Kalan 50 megavat, Sandal Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'ye tahsis edildi. Tunna Enerji'nin burada kuracağı santralin adı Gülümuşağı RES, Sandal Enerji'nin kuracağı santralin adı ise Sandal RES olacak.

Adıyaman bölgesindeki 40 megavatlık kapasite için 6 şirket yarıştı. Errol Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ kilovatsaat başına -1,40 dolar/cent teklif vererek 20 megavat kapasitenin sahibi oldu. Kalan 20 megavat ise kilovatsaat başına -0,77 dolar/cent teklif veren Özgül Lilyum Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne tahsis edildi.

Toplam kapasitesi 40 megavat olan Ardahan - Kars bölgesi için Ceres Elektrik Üretim AŞ kilovatsaat başına 7,29 dolar/cent teklif vererek 20 megavat kapasitenin sahibi oldu. Kalan 20 megavat ise uygun teklif bulunmadığından tahsis edilemedi.

Erzincan bölgesindeki 50 megavatlık kapasite için 4 şirket teklif sundu. Arapgir Elektrik Enerjisi Üretim AŞ, kilovat saat başına -1,33 dolar/cent teklifle 48 megavatlık kapasiteyi almaya hak kazandı. Kalan 2 megavatlık kısmın lisans sahibi ise kilovatsaat başına 6,20 dolar/cent teklif veren Bengü Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Arapgir Şirketi'nin bu bölgede kuracağı santralin adı Arapgir RES olacak, Bengü Enerji ise Bengü RES adlı santrali inşa edecek.

Toplamda 40 megavatlık kapasiteye sahip Kahramanmaraş - Osmaniye bölgesinde, en düşük teklifi veren Güney Res Enerji ve Ak Jeo Enerji'ye 20'şer megavatlık kapasite tahsis edildi. Bu bölge için 11 şirket teklif sundu.

Kocaeli - Yalova bölgesi için 40 megavatlık kapasite, kilovatsaat başına -1,41 dolar/cent ile en düşük teklif veren Karanfil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'ye kapasitenin tamamı tahsis edildi. Şirketin burada kuracağı santralin adı Karanfil RES olacak.

Toplam 50 megavat kapasiteye sahip Yozgat bölgesi için kilovatsaat başına -1,58 dolar/cent teklif veren Sandeks Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ 30 megavatlık lisansın sahibi oldu, 20 megavat ise Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret AŞ'ye tahsis edildi. Bu bölge için 15 şirketin teklifi yarıştı.

Böylece rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde bugün 8 bölge için toplam 350 megavatlık ön lisans verildi. Toplamda planlanan 370 megavatlık kapasiteden kalan 20 megavat ise tahsis edilemedi.

İhaleler 29 Aralık'a kadar devam edecek

Rüzgarda 21-23 Haziran'da tamamlanan ön lisans ihaleleriyle toplamda 11 bölge için 710 megavatlık ön lisans verilmişti. 29 Aralık'a kadar devam edilecek rüzgar ön lisans ihalelerinde ise şirketlere toplam 32 bölge için 2 bin 130 megavat kapasite tahsis edilecek.

İhalelerde dün 8 bölge için 430 megavatlık kapasite tahsisi yapılmıştı.

RES ihalelerinde ilk gün sona erdi