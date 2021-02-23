Rüzgârdan elektrik üretiminde bir ilk: Yüzde 10'u geçti
Bakan Dönmez, "Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik." açıklaması yaptı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgârdan elektrik üretiminin tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçtiğini duyurdu.
Bakan Dönmez sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "2021’de de rüzgârımız rekorlarla esiyor. Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik." ifadelerini kullandı.